Школьникам не понадобится сертификат о вакцинации для сдачи экзаменов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Школьникам, которые будут сдавать в 2022 году выпускные экзамены, не потребуется сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Роспотребнадзор это требование нам не предъявил как рекомендацию, поэтому никаких анализов, ПЦР-тестов предоставлять не надо", – приводит слова Музаева с горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году, ТАСС.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует сохранить ряд противовирусных мер во время проведения итоговых экзаменов. В частности, речь идет о проветривании и обеззараживании классов. При этом в помещении допускается проведение только одного экзамена в день.
19 мая в Москве стартовал основной период сдачи ОГЭ, он продлится до 9 июля. Всего экзамены сдадут более 97 тысяч человек. Популярными предметами в этом году стали обществознание и информатика, их выбрали свыше 50 и 38 тысяч человек соответственно.
В Рособрнадзоре заявили, что сроки ЕГЭ в 2022 году меняться не будут
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