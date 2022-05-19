Школьникам не понадобится сертификат о вакцинации для сдачи экзаменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Школьникам, которые будут сдавать в 2022 году выпускные экзамены, не потребуется сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Роспотребнадзор это требование нам не предъявил как рекомендацию, поэтому никаких анализов, ПЦР-тестов предоставлять не надо", – приводит слова Музаева с горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году, ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует сохранить ряд противовирусных мер во время проведения итоговых экзаменов. В частности, речь идет о проветривании и обеззараживании классов. При этом в помещении допускается проведение только одного экзамена в день.

19 мая в Москве стартовал основной период сдачи ОГЭ, он продлится до 9 июля. Всего экзамены сдадут более 97 тысяч человек. Популярными предметами в этом году стали обществознание и информатика, их выбрали свыше 50 и 38 тысяч человек соответственно.

