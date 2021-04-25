В Минпросвещения проверят учебники по истории после замечания Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минпросвещения России планируют провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала ""Россия-1".

"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", – уточнил он.

21 апреля во время выступления с посланием Федеральному собранию президент заявил, что некоторые школьные учебники написаны "будто не про нас" и не содержат данные о значимых событиях Великой Отечественной войны. В частности, о Сталинградской битве.

Путин подчеркнул, что судьбы и победы предков и великих современников, а также их любовь к Родине должны служить ориентиром для молодых людей.