Минобрнауки РФ предложило разделить магистратуру на исследовательскую и профессиональную

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Магистратура в рамках обновления системы высшего образования в России может разделиться на профессиональную и исследовательскую части. Об этом рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает "Интерфакс".

Фальков заявил, что профессиональная часть будет направлена на получение углубленных знаний по той или иной специальности, а исследовательская – для последующего перехода в научную область.

Министр указал на то, что основной целью магистратуры является получение дополнительных знаний, а не диплома. В связи с этим он предложил сделать магистратуру лишь в тех университетах, где есть кадровые и инфраструктурные возможности, что важно, например, для естественно-научных и инженерно-технических специальностей.

Ранее замглавы Минобрнауки сообщил, что новую национальную систему высшего образования введут в российских вузах с 1 сентября 2025 года. По его словам, к этому моменту должны быть готовы не только новый макет, но и на основании него утверждены федеральные образовательные стандарты.

Кроме того, с 1 сентября в шести вузах страны уже начался эксперимент по переходу на новые уровни высшего образования. Вместо системы бакалавриата, специалитета и магистратуры там появился базовый и специализированный уровни высшего образования.



Магистратура в вузах РФ займет отдельное место в системе высшего образования