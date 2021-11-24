Невролог рассказала, как дистанционное обучение сказывается на молодежи

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Наталья Суворинова рассказала о том, как дистанционное обучение влияет на психологическое состояние детей и подростков. Об этом сообщает Pravda.ru.
По словам специалиста, молодое поколение сталкивается с недостатком активности и социального общения. Кроме того, многие подростки могут быть недостаточно вовлечены в онлайн-занятия, если формально присутствуют, но на деле не сидят за компьютером.
"Это большая трагедия для нас. Я думаю, что мы еще столкнемся с ее последствиями именно в плане того, что потеряем образование для целого поколения", – заявила Суворинова.
Специалист добавила, что интроверты из-за удаленного обучения еще больше уходят в себя, а экстраверты могут столкнуться с состоянием депрессии. При этом частый симптом среди детей и подростков – нарушение сна, головные боли и тревожное расстройство.
Ранее специалисты рассказали о причинах низкой успеваемости детей в школе. Как объяснил врач-психиатр Александр Федорович, стресс приводит к напряжению мышц шеи, из-за чего нарушается питание мозга кислородом. Это влияет на способность усваивать информацию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: