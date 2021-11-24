Невролог рассказала, как дистанционное обучение сказывается на молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Наталья Суворинова рассказала о том, как дистанционное обучение влияет на психологическое состояние детей и подростков. Об этом сообщает Pravda.ru.

По словам специалиста, молодое поколение сталкивается с недостатком активности и социального общения. Кроме того, многие подростки могут быть недостаточно вовлечены в онлайн-занятия, если формально присутствуют, но на деле не сидят за компьютером.

"Это большая трагедия для нас. Я думаю, что мы еще столкнемся с ее последствиями именно в плане того, что потеряем образование для целого поколения", – заявила Суворинова.

Специалист добавила, что интроверты из-за удаленного обучения еще больше уходят в себя, а экстраверты могут столкнуться с состоянием депрессии. При этом частый симптом среди детей и подростков – нарушение сна, головные боли и тревожное расстройство.

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