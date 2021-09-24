Выпускники вузов смогут получить копию диплома в электронном виде – Минобрнауки

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Фото: depositphotos/ParStud
Выпускники российских высших учебных заведений со следующего года смогут получать копию диплома в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.
"По новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года, выпускники образовательных организаций высшего образования смогут в заявительном порядке получать копию диплома в электронном виде", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что копия документа в электронном виде, заверенная подписью руководителя образовательного учреждения, будет приходить на указанный в заявлении выпускника адрес почты.
Для того чтобы отметить дополнительные данные в дипломе (форма обучения, прохождение выпускником ускоренного обучения по индивидуальному плану и освоение части программы в другом учебном заведении), руководству вуза необходимо взять у выпускника письменное согласие. Сделать это можно онлайн.
В Минобрнауки отметили, что, согласно новым правилам, также можно указывать в документе информацию о нескольких квалификациях, полученных по итогам освоения образовательных программ. Порядок действует до 1 сентября 2028 года.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение руководителя движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова ежеквартально проверять у психологов студентов, которые владеют оружием.
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