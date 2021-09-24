Выпускники вузов смогут получить копию диплома в электронном виде – Минобрнауки

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Выпускники российских высших учебных заведений со следующего года смогут получать копию диплома в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

"По новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года, выпускники образовательных организаций высшего образования смогут в заявительном порядке получать копию диплома в электронном виде", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что копия документа в электронном виде, заверенная подписью руководителя образовательного учреждения, будет приходить на указанный в заявлении выпускника адрес почты.

Для того чтобы отметить дополнительные данные в дипломе (форма обучения, прохождение выпускником ускоренного обучения по индивидуальному плану и освоение части программы в другом учебном заведении), руководству вуза необходимо взять у выпускника письменное согласие. Сделать это можно онлайн.

В Минобрнауки отметили, что, согласно новым правилам, также можно указывать в документе информацию о нескольких квалификациях, полученных по итогам освоения образовательных программ. Порядок действует до 1 сентября 2028 года.

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