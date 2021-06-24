ЕГЭ по информатике пройдет в России 24 и 25 июня

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в России впервые пройдет в компьютерной форме 24 и 25 июня. По данным Рособрнадзора, сдавать экзамен будут более 113 тысяч человек, около 102 тысяч из них – выпускники текущего года.
"В 2021 году данный экзамен впервые проводится на компьютерах, ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках. Чтобы обеспечить всем участникам необходимые условия для сдачи экзамена по информатике и ИКТ, его проведение было разделено на два дня", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Рособрнадзора.
Экзаменационная работа включает в себя 27 заданий с кратким ответом. Чтобы перевести экзамен в компьютерную форму, были разработаны новые виды заданий на практическое программирование, информационный поиск и работу с электронными таблицами.
ЕГЭ по информатике и ИКТ продлится 3 часа 55 минут. Все это время нельзя будет пользоваться интернетом. Результаты можно будет узнать не позднее 8 июля. Минимальный бал, ниже которого вузы не смогут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составит 40 баллов.
Ранее стало известно, что самыми популярными предметами по выбору для сдачи на ЕГЭ у московских школьников оказались математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.
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