Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников могут провести дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников могут провести в дистанционном формате, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Рособрнадзор.

Как отмечается, более 99% выпускников этого года уже получили "зачет" по итоговому собеседованию по русскому языку.

"Для оставшихся предусмотрены резервные сроки: 6 мая – для написания итогового сочинения в 11-х классах, 18 мая – для прохождения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах", – говорится в сообщении.

Как уточняется, регионы могут проводить итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах в дистанционном формате. Но это возможно только при наличии материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что большинство вузов проведут летнюю сессию онлайн. Член комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков предложил отсрочить оплату за учебу для студентов за текущий семестр. Кроме того, он высказался за зачисление уже внесенных платежей за общежития на следующий семестр.