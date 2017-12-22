На mos.ru обновили услугу записи в детский сад

22 декабря, 18:27
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Горожане могут подать заявление о переводе ребенка в дошкольную группу другой организации, изменить и отозвать заявление или отказаться от предложенного места онлайн на портале mos.ru
Решение приняли на основании голосования в проекте "Активный гражданин". 40 процентов участников высказались в пользу нововведения – это почти 47 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Форма записи стала удобнее. Для оформления заявления на перевод нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении ребенка и желаемую организацию для перевода. Записать ребенка можно сразу после получения свидетельства о рождении и регистрации в Москве.
В личном кабинете добавили дополнительные электронные опции. Можно отредактировать заявление, прикрепить документ, подтверждающий льготу и/или адрес (при необходимости), отказаться от предложенного места или поданного заявления.
15 декабря на mos.ru открылась электронная запись в первые классы московских школ на 2018–2019 учебный год. Большинство первоклассников зачислили в школы автоматическим переводом из дошкольных учреждений. Чтобы записать ребенка, его возраст на 1 сентября 2018 года должен достигать 6,5 года.
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