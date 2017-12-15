Москвичи могут записать детей в первые классы школы на 2018–2019 год

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Электронная запись в первые классы московских школ на 2018–2019 учебный год открылась 15 декабря.

Большинство первоклассников зачислили в школы автоматическим переводом из дошкольных учреждений. Запись доступна на mos.ru, сделать это могут родители или законные представители.

Ребенку на 1 сентября 2018 года должно быть 6,5 года, сообщает "Интерфакс". Для электронной записи нужно предоставить копию свидетельства о рождении и документ о регистрации по месту жительства или пребывания в Москве. Указать в заявлении можно не более трех школ, одна из которых должна быть по закрепленной территории. Запись в школу по ней и зачисление ребенка в первый класс гарантировано.

Дошкольники зачисляются в первые классы этих же школ по личному заявлению родителей на имя директора, электронное заявление не нужно. Большая часть родителей предпочла такой вариант: 60 тысяч детей уже зачислены в школы. В 2017–2018 учебному году в столичные школы пошли свыше 102 тысяч первоклассников.