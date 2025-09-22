Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект госпитальных школ расширен еще на пять регионов России, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В этом учебном году госпитальные школы по столичной модели появились в Чечне и Кабардино-Балкарии. Скоро такая школа откроется в Бурятии. Кроме того, в 2026 году учреждения могут появиться в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Чукотском автономном округе.

Ракова напомнила, что более 10 лет назад в Москве начали работу госпитальные школы, в которых дети, проходящие долгое лечение в больницах, могли полноценно учиться, готовиться к экзаменам и заниматься творчеством.

Проект разработали московские эксперты с нуля, это первые в России школы такого формата. В настоящее время по примеру столичной модели работают уже около 70 школ более чем в 40 регионах страны и странах СНГ. Вскоре общее число таких площадок достигнет 72, добавил вице-мэр.

Она уточнила, что в создании госпитальных школ и обучении местных учителей помогут столичные специалисты. В прошлом учебном году проект уже оказал поддержку ученикам из ДНР, которые были успешно аттестованы по московским программам.

Проект "УчимЗнаем" начал работу в 2014 году. За это время обучение в госпитальных школах прошли свыше 60 тысяч детей.

На 13 площадках проекта в Москве начался учебный год. В их числе – Морозовская больница, Российская детская клиническая больница, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова и другие.

За парты в медучреждениях сели 40 первоклассников. Всего учебный год в госпитальных школах начался почти для двух тысяч детей.

В прошлом учебном году 252 выпускника госпитальных школ успешно завершили обучение, из них 182 человека окончили 9-й класс, и 71 – 11-й класс.

Между тем депутатами Госдумы совместно с министерствами здравоохранения и просвещения разрабатывается законопроект о госпитальных школах. Как отметила первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, в некоторых субъектах РФ уже функционируют такие учреждения, однако нет единого федерального стандарта, который регулировал бы их создание и деятельность.