Раздел "База знаний" появился на портале добровольного квалификационного экзамена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте проекта "Добровольный квалификационный экзамен" появился раздел "База знаний", на котором представлены образовательные курсы по различным направлениям, в том числе дизайну и программированию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В "Базе знаний" собраны более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, маркетинг и другие. Там можно найти образовательные программы для повышения квалификации или знакомства с новой профессией", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Курсы есть как платные, так и бесплатные. А проверить полученные знания можно с помощью специальных тестов. Кроме того, в разделе также содержатся советы по поиску работы, например в IT-сфере, а также рекомендации по развитию переговорных, управленческих и других навыков.

Проект "Добровольный квалификационный экзамен" реализуется столичным правительством и Рособрнадзором с 2017 года. Он призван помочь студентам оценить перспективы их трудоустройства, при необходимости улучшить отдельные навыки и определиться с карьерными планами.

Ранее стало известно, что 28 апреля в 15:00 в центре занятости "Моя карьера" пройдет день вакансий "Работа есть". Обычно дни вакансий посещают около 400 человек, более половины из которых получают приглашения на собеседования. На этот раз работу предложат банковские учреждения и производственные компании, газотранспортное предприятие, сервисы услуг, а также центр вертолетостроения.

