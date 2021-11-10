Онлайн-курс по китайскому языку разработали для учащихся 5–11-х классов

10:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Для учащихся 5–11-х классов российских школ разработали онлайн-курс по китайскому языку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
"Языковой арсенал портала "Российская электронная школа" (РЭШ) продолжает расширяться: здесь размещен специально разработанный для РЭШ учебный курс по китайскому языку. Он состоит из 243 уроков", – говорится в сообщении.
В курсе есть 15 тематических разделов, каждый урок состоит из нескольких модулей. В первом модуле есть цели и задачи занятия, а также ожидаемые результаты. В тренировочном модуле содержатся тестовые задания, а контрольный позволяет проверить полученные знания.
На сегодняшний день на портале "Российская электронная школа" размещено более шести тысяч уроков по 31 предмету для школьников.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новом контенте, который появится в "Московской электронной школе". По ее словам, важным новшеством МЭШ является портфолио ученика. В России пока нет аналогов подобному сервису.
"Московскую электронную школу" объединят с независимыми платформами онлайн-образования
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