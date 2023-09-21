В РФ предложили учитывать как достижение участие в СВО при приеме в колледжи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во время приема в колледжи могут начать учитывать как индивидуальное достижение участие в спецоперации. Инициатива Минпросвещения РФ опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается определить индивидуальные достижения, которые учитываются при приеме.

Под действие проекта подпадают такие достижения, как прохождение военной службы по призыву, контракту, мобилизации в Вооруженных силах РФ, а также пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на армию.

Ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова попросила Минобрнауки РФ изучить идею создания при российских вузах центров поддержки учащихся из числа участников спецоперации и их детей. По ее словам, в этом году их было зачислено около 8,5 тысячи.

До этого Минобрнауки РФ представило приказ, согласно которому участники СВО и их дети смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах при вузах.

Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ