В ГД прокомментировали предложение о популяризации инженерно-технического образования в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для молодых людей необходимо создать условия для увеличения интереса к среднему инженерно-техническому образованию, заявил член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин.

"Важнее этой темы нет. Должны быть созданы настолько преимущественные условия для молодежи, чтобы они желали и хотели учиться и познавать. Сегодня речь идет о высокотехнологичных процессах для труда рабочей молодежи", – сообщил он в беседе с RT.

Депутат также заявил о необходимости молодежи продолжать обучение на так называемом среднем уровне и создавать рабочие места.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил запустить общефедеральную программу или проект по увеличению популярности среди молодых получения среднего инженерно-технического образования.

По его словам, в РФ существует ряд программ для привлечения к работе ученых, высококлассных инженеров, программистов, специалистов-микроэлектронщиков.

