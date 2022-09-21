В ГД прокомментировали предложение о популяризации инженерно-технического образования в РФ

10:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Для молодых людей необходимо создать условия для увеличения интереса к среднему инженерно-техническому образованию, заявил член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин.
"Важнее этой темы нет. Должны быть созданы настолько преимущественные условия для молодежи, чтобы они желали и хотели учиться и познавать. Сегодня речь идет о высокотехнологичных процессах для труда рабочей молодежи", – сообщил он в беседе с RT.
Депутат также заявил о необходимости молодежи продолжать обучение на так называемом среднем уровне и создавать рабочие места.
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил запустить общефедеральную программу или проект по увеличению популярности среди молодых получения среднего инженерно-технического образования.
По его словам, в РФ существует ряд программ для привлечения к работе ученых, высококлассных инженеров, программистов, специалистов-микроэлектронщиков.
Выпускники российских школ не хотят становиться инженерами и техниками
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