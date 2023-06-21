В Минпросвещения РФ думают о переименовании ОБЖ в основы безопасности и защиту Родины

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Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиту Родины, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По его словам, содержание уроков необходимо развивать. Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах не является нововведением, ее элементы всегда были частью школьной программы.

Кравцов рассказал, что современная программа уроков ОБЖ шире. Он подчеркнул, что она в том числе включает в себя вопросы оказания различной помощи в техногенных и природных катастрофах, которые могут произойти, и рассказывает, как школьникам действовать в таких ситуациях.

Начальная военная подготовка появится в школах с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах с 1 сентября.

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