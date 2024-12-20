Глава Депкульта Фурсин рассказал о планах по набору в школы искусств Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Набор в детские школы искусств (ДШИ) Москвы начнется в апреле, рассказал руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин.

"План ежегодно формируется к апрелю на основании данных, которые подает каждая ДШИ, ориентируясь на количество выпускников, свободных мест по различным специальностям и другие показатели", – указал он в своем телеграм-канале.

Однако, добавил Фурсин, каким будет набор на 2025 год, станет окончательно ясно лишь после получения предложений от школ. Бюджетное финансирование на предпрофессиональные программы сокращать не планируется, их количество не станет меньше.

Готовность и возможности школ по наборам станут известны лишь к концу февраля, заключил Фурсин.

Ранее руководитель ведомства рассказывал, что Депкульт регулярно проводит встречи с заведующими ДШИ, а также педагогами, чтобы улучшить текущие показатели школ.

В это же время любые изменения в сфере будут обсуждаться в первую очередь с профессиональным сообществом и представителями ДШИ, добавлял Фурсин.

