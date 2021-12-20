И. о. ректора РГСУ станет ученый Андрей Хазин

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На должность исполняющего обязанности ректора Российского государственного социального университета с 21 декабря назначен ученый Андрей Хазин, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

"Андрей Хазин – известный ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", – говорится в сообщении.

11 ноября Наталья Починок объявила об уходе с должности ректора Российского государственного социального университета. Сообщалось, что она ушла по собственному желанию.

До этого Минобрнауки временно отстранило Починок от должности ректора РГСУ. Данная мера потребовалась в связи с выявленными нарушениями в работе вуза и в декларации о доходах.

