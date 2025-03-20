Ведущий проекта "Сортировочная" Жора Каваносян выступит на форуме колледжей в Москве

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Гидрогеолог и ведущий экопроекта телеканала Москва 24 "Сортировочная" Жора Каваносян проведет просветительскую лекцию о том, как спасти Землю и каким может быть будущее. Выступление запланировано 20 марта в Гостином Дворе в рамках масштабного форума колледжей.

На мероприятии представлено почти 50 столичных образовательных учреждений. Для старшеклассников проведут свыше 120 мастер-классов. Кроме того, учащиеся познакомятся более чем с 140 востребованными профессиями.

"Экологическое образование – это необходимый базис для любого человека XXI века. Благодаря экологическим знаниям обычные люди становятся осознанными, руководители предприятий минимизируют ущерб от своей хозяйственной деятельности, законодатели и работники профильных министерств выбирают устойчивые пути развития для нашей страны и общества", – рассказал Каваносян.

Ведущий отметил, что защитить природу можно, только объединившись. Для этого, считает он, необходим союз общества, бизнеса и государства, который можно создать на базе общих ценностей: защиты природы, сохранения биоразнообразия, борьбы с глобальными экологическими вызовами.

"Экологическое просвещение – это ключ к созданию общей ценностной матрицы, на базе которой любые союзы возможны. Любые задачи выполнимы", – подчеркнул он.

Встреча с Каваносяном на форуме колледжей станет возможностью для студентов и преподавателей больше узнать об экологических проблемах и способах их решения.

Просветительский экопроект "Сортировочная" рассказывает, как улучшить экологию, сортировать мусор, осознанно потреблять, а также о том, как каждый может внести вклад в борьбу с изменениями климата.

В прошлом году выпуски "Сортировочной" посмотрели более 24,5 миллиона раз. Проект также высоко оценило профессиональное сообщество: он лауреат экологических и медиапремий.

Масштабный форум колледжей продлится в Москве до 21 марта. Участники смогут попробовать себя в различных профессиях. Их научат готовить блюда азиатской кухни, управлять электропоездом в VR-очках, а также им предложат освоить основы робототехники, говорил Сергей Собянин.

Утром и днем площадка доступна для московских школьников, а с 17:30 – для всех желающих.