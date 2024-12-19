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19 декабря, 15:23

Происшествия

Минпросвещения РФ пообещало устранить выявленные нарушения

Фото: edu.gov.ru

В Минпросвещения России в ближайшее время исправят все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13–14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабной проверки Генпрокуратура обнаружила серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Одним из выявленных нарушений оказалось неэффективное использование выделяемых государством денежных средств.

По словам главы ведомства Игоря Краснова, о результатах всех проверок был проинформирован Владимир Путин.

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