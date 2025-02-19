Глава Дагестана Меликов призвал не спекулировать на теме образования детей

Фото: kremlin.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал администрации школ не спекулировать на теме образования детей, отметив, что наблюдает рост подобной тенденции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Образование дагестанских детей неприкосновенно! Любая попытка спекулировать на этой теме будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование и иметь соответствующие последствия для всех участников, в том числе "незримых"!" – заявил он.

По его словам, недавно в регионе прошли три "позорные акции". Он напомнил, как директора одной из школ Буйнакска отстранили от работы после попытки суицида ученика. Однако некоторые учителя и родители не согласились с этим решением и пытались сорвать учебный процесс.

"Уже говорил и повторю: уважающий себя директор сам должен был написать заявление об уходе и долго потом разбираться в себе, чтобы подобное не повторилось в будущем", – указал Меликов.

Второй случай произошел в школе села Хлют Рутульского района. Там конфликт между педагогами и директором дошел до драки. Причем видео с ее кадрами разошлось по соцсетям.

"Это такой пример мы подаем нашим детям? Это так мы им показываем, как решать возникающие разногласия?" – возмутился Меликов.

Третья "акция" произошла спустя чуть более двух недель в селе Хубар Казбековского района. Коллектив одной из школ объявил забастовку с требованием восстановить в должности прежнего директора, а местные жители якобы поддержали эту волну и начали угрожать различными незаконными сходами, рассказал глава региона.

Как выяснилось, директор учебного учреждения дважды писал заявление на увольнение по собственному желанию, которое было подписано только со второго раза. При этом, чтобы не приостанавливать все школьные процессы, на его пост был временно назначен другой человек.

Конфликт выглядит искусственным, заявил Меликов и заподозрил, что его целью на самом деле была попытка дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии ее сменить.

Резюмируя все эти случаи, глава Дагестана заверил, что по факту каждой ситуации разбираются ответственные органы.

Между тем Владимир Путин призвал повысить качество образования в регионах, отметив их отставание от Москвы. На заседании Совета по науке и образованию президент обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад.

Российский лидер также подчеркнул, что любой учебный материал должен быть не только доступным и понятным, но еще и интересным для школьника. Этот вопрос глава государства поручил проработать, отметив, что нужно также комплексно обновить программы по математике и естественным наукам.