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19 февраля, 16:21

Город

Завершается строительство учебного корпуса в районе Чертаново Северное

Фото: stroi.mos.ru

Строительство учебного корпуса в районе Чертаново Северное по адресу Битцевский проезд, дом 10, близятся к завершению, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Строительно-монтажные работы полностью выполнены, производится пусконаладка оборудования", – добавил глава ведомства.

Учебный корпус рассчитан на 300 детей. Здесь обустроили кабинеты для школьных занятий, зал, где будут организовывать различные мероприятия, а также обеденный зал с пищеблоком. Кроме того, на базе корпуса будет работать IT-полигон и медиатека.

В 2023 году в Битцевском проезде открыли детский сад на 125 воспитанников. Для удобства москвичей к детскому саду и новому учебному корпусу проложили дорогу от Балаклавского проспекта.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что столица выделила застройщикам 31 земельный участок для строительства социальных объектов по итогам прошлого года.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 28,1 гектара земли отвели для возведения школ и детсадов, 12,9 гектара – для строительства учреждений здравоохранения, еще 5 гектаров предоставили для создания спортивных комплексов.

Новая школа в районе Тропарево-Никулино откроется в 2025 году

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