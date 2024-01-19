Строительство школы на 1 150 мест стартовало в Лефортове

Фото: Депстрой

В районе Лефортово началось строительство школы на 1 150 мест, ведется разработка котлована и устройство фундаментной плиты. Об этом рассказал глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь четырехэтажного здания, расположенного по адресу улица Золоторожский Вал, владение 11, составляет 19,8 тысячи квадратных метров. Там обустроят кабинеты для программирования, иностранного языка и лабораторно-исследовательские комплексы для научных дисциплин, а для начальных классов создадут комфортные учебные кабинеты.

В пресс-службе Депстроя добавили, что в учебном заведении разместят класс робототехники, который можно делить на зоны, а также библиотечный центр и зал для мероприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что восемь школ для более чем девяти тысяч детей построят в ТиНАО в этом году. Там будут универсальные и специализированные кабинеты, спортзалы, медиатеки и многое другое.

В новых школах ученики смогут получить дополнительные знания в области культуры и искусства, промышленного дизайна, архитектуры, компьютерной графики и моделирования.

Восемь современных школ построят на территории ТиНАО в 2024 году