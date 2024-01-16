В Хорошёво-Мнёвниках возвели монолитные конструкции учебного корпуса школы

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В столичном районе Хорошёво-Мнёвники завершены работы по возведению монолитных конструкций учебного корпуса для школы № 1517. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание площадью более 7,5 тысячи квадратных метров находится по адресу улица Генерала Глаголева, дом 5, корпус 3. Его оформят в серых тонах, а фасады облицуют мелкоразмерной бетонной плиткой с фактурой под кирпич.

Как отметили в пресс-службе департамента, корпус рассчитан на 400 человек и предназначен для учеников с 8-го по 11-й класс. Там оборудуют универсальные классы, четыре кабинета для изучения естественных наук, два кабинета – для иностранных языков и два класса – для основ и принципов программирования. Кроме того, для проведения дополнительных занятий предусмотрены два лабораторных практикума, IT-полигон и кабинет самотестирования.

В учебной библиотеке будет медиатека с местами для индивидуальных занятий, а для торжественных и творческих мероприятий сделают актовый зал на 240 человек. Помимо этого, территорию вокруг корпуса благоустроят – там проложат дорожки и тротуары из плитки, высадят кустарники, разобьют газоны, а также установят спортивную площадку.

Ранее сообщалось, что реконструкцию культурного центра "Ватутинки" в ТиНАО планируют завершить в этом году. Специалисты достроили к трехэтажному зданию еще один уровень, на котором обустроят открытую смотровую площадку. Площадь культурного центра после завершения работ будет 3,3 тысячи квадратных метров.

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