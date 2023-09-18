Дефицита педагогов в школе Екатеринбурга после массовых увольнений нет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дефицита педагогов в школе № 22 Екатеринбурга, где произошли массовые увольнения, нет, заявил директор учреждения Илья Смирнов.

По его словам, оперативно найти замену уволенным учителям не удалось, однако учебный процесс идет в полном объеме. Все часы закрыты, и все утерянные уроки будут восстановлены.

Всего в школе работают 70 педагогов. За летний период уволились 12 педагогов: из них один ушел в отпуск по уходу за ребенком, пятеро человек ушли на пенсию, один переехал в другое государство и шесть человек уволились по собственному желанию.

Сперва на их место пришли девять педагогов, на днях школа нашла еще троих новых учителей. Как отметил Смирнов, сейчас укомплектованность полная, но открытые вакансии не снимаются, чтобы облегчить нагрузку на уже имеющихся учителей.

Ранее сообщалось, что 12 учителей уволились из учебного заведения, расположенного в Екатеринбурге. В мэрии города отмечали, что у всех личные причины, известно лишь, что четверо вышли на пенсию.

Позднее в департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что сложившаяся ситуация находится под особым контролем регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова.

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