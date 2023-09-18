Школьники выберут президента из Золушки, Бабы-Яги и Винни-Пуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Урок "Разговоров о важном" в сентябре посвятят 30-летию Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Ученики 1-х и 2=х классов станут избирателями и смогут выбрать президента сказочной страны. Информация об этом размещена на сайте курса.

Отмечается, что занятие состоится 25 сентября. Чтобы лучше объяснить, как работает процедура избрания, для детей проведут президентские выборы. Кандидатами будут Винни-Пух, Карабас-Барабас, Баба-яга, Золушка и Лиса Алиса. Для каждого из них предусмотрена собственная предвыборная программа.

Так, Лиса-Алиса заявляет, что построит "идеальный город" с игровыми автоматами, которые "увеличат ваш капитал во много раз". Винни-Пух обещает "со всеми договориться" и "все для всех сделать". Баба-яга грозит "и лешего заставить работать". Карабас-Барабас сообщает, что организует "хорошую зарплату".

Единственным положительным персонажем является Золушка, обещающая сделать жизнь избирателей лучше при помощи совместных усилий и говорящая о том, что "семейный очаг должен согревать каждую семью".

На сайте подчеркивается, что педагоги во время занятий должны позитивно высказаться о российской избирательной системе. Их просят отметить, что "объективность, прозрачность, точность результатов выборов вышла на самый высокий уровень" за время работы ЦИК.

Ранее Владимир Путин заявил, что любовь к России является главной мыслью открытого урока "Разговоры о важном". Президент отметил, что преподносить ее необходимо творчески.

Также в Госдуме предложили выпускать школьные принадлежности с патриотической тематикой. Например, на тетрадках можно печатать информацию о подвигах российских героев в рамках спецоперации на Украине, заявила заместитель председателя ГД Анна Кузнецова.

ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников