Школы Москвы самостоятельно определят даты проведения последних звонков в этом году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дни организации и проведения последних звонков в этом году столичные школы будут назначать самостоятельно. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Учебные заведения будут планировать последние звонки, исходя из своего графика и школьных мероприятий.

"По традиции школы организуют праздники, торжественные линейки, концерты и другие различные активности за несколько дней до начала экзаменов в конце мая", – поделились в пресс-службе.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал провести последние звонки в школах в этом году 23–24 мая, а выпускные – 23–24 июня. По его словам, все мероприятия организуют в очном режиме, так как коронавирусные ограничения были сняты.

До этого ФИПИ представил открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ этого года по 15 дисциплинам. В Рособрнадзоре напомнили, что на сайте института опубликовали раздел "Навигатор подготовки".