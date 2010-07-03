Российский вуз вошел в топ-40 университетов мира по версии Times Higher Education

Фото: Москва 24/Антон Велижкнин

Специализирующийся на теме высшего образования британский журнал Times Higher Education опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших вузов планеты: в топ-40 попал Московский государственный университет имени Ломоносова. Об этом пишет Агентство "Москва".

МГУ занял 38-е место в рейтинге World Reputation Rankings 2019. Как отметили в пресс-службе ректора университета Виктора Садовничего, подобного результата удалось добиться благодаря тому, что ученые вуза входят в ведущие международные коллаборации, при этом МГУ занимается и собственными научными центрами. Кроме того, университет периодически организовывает международные конгрессы и конференции, что положительно сказывается на мировой репутации учебного заведения.

МГУ стал единственным представителем России в рейтинге Times Higher Education 2019 года. Три первых места достались вузам из Соединенных Штатов: лидером оказался Гарвардский университет, на втором месте расположился Массачусетский технологический институт, замкнул тройку университет Стэнфорда.

Ранее сообщалось, что лидерами рейтинга российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, стали Высшая школа экономики и МГИМО. Согласно исследованию Superjob, выпускники этих учебных заведений получают порядка 110 тысяч рублей в месяц.