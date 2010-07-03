В мэрии вручили дипломы выпускникам МГУУ Правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Выпускникам Московского городского университета управления Правительства Москвы вручили дипломы и благодарности в Белом зале мэрии.
Открывая церемонию, президент МГУУ Правительства Москвы Валерий Виноградов поприветствовал выпускников, их родителей и всех гостей праздника. Он напомнил, что здание мэрии – историческое место, которое уже два с половиной века является средоточием московской власти. По его словам, Белый зал по праву стал местом встреч московской государственной и культурной элиты, что придает вручению дипломов особую торжественность.
С поздравлениями к выпускникам также обратился первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Павел Гончаренко. Он подчеркнул, что независимо от сферы их деятельности, выпускники университета будут частью города и смогут сделать его еще более комфортным для жизни.
Вручая дипломы с отличием 28 студентам, ректор МГУУ Правительства Москвы Василий Фивейский выразил надежду, что и в дальнейшем выпускники будут нести не только знания, полученные за годы учебы, но и атмосферу, созданную в вузе за 25 лет. Завершилась церемония вручением цветов и фотосессией на знаменитой Казаковской лестнице.
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