В мэрии вручили дипломы выпускникам МГУУ Правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Выпускникам Московского городского университета управления Правительства Москвы вручили дипломы и благодарности в Белом зале мэрии.

Открывая церемонию, президент МГУУ Правительства Москвы Валерий Виноградов поприветствовал выпускников, их родителей и всех гостей праздника. Он напомнил, что здание мэрии – историческое место, которое уже два с половиной века является средоточием московской власти. По его словам, Белый зал по праву стал местом встреч московской государственной и культурной элиты, что придает вручению дипломов особую торжественность.

С поздравлениями к выпускникам также обратился первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Павел Гончаренко. Он подчеркнул, что независимо от сферы их деятельности, выпускники университета будут частью города и смогут сделать его еще более комфортным для жизни.

Вручая дипломы с отличием 28 студентам, ректор МГУУ Правительства Москвы Василий Фивейский выразил надежду, что и в дальнейшем выпускники будут нести не только знания, полученные за годы учебы, но и атмосферу, созданную в вузе за 25 лет. Завершилась церемония вручением цветов и фотосессией на знаменитой Казаковской лестнице.