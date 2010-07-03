Более тысячи студентов прошли практику в строительных компаниях столицы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве с начала текущего года 1,1 тысячи студентов прошли практику в крупных строительных компаниях города, сообщил Сергей Собянин.
"Больше половины получили приглашение на работу. Это в основном выпускники колледжей, Российского университета транспорта и Московского государственного строительного университета", – написал мэр в Twitter.
Он отметил, что столица заинтересована в молодых профессионалах.
Ранее сообщалось, что в министерстве науки и высшего образования РФ отреагировали на информацию о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году. В ведомстве отметили, что обеспечат необходимый уровень доступности высшего образования, удовлетворяющий в полной мере кадровую потребность экономики страны и социальные ожидания всех групп населения.
В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что информация о сокращении числа бюджетных мест в вузах "не совсем корректна".
В апреле в министерстве науки и высшего образования России назвали эффективную схему для трудоустройства выпускников. По мнению специалистов, к настоящему времени основным механизмом является целевое обучение, при котором студент учится бесплатно за счет учреждения, в котором он после окончания учебы будет работать определенное время. Время работы оговаривается при поступлении в вуз и при заключении договора.
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