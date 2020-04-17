В Госдуме прокомментировали перенос всероссийских проверочных работ

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов оценил перенос всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года. Об этом сообщает RT.

По его словам, перенос сроков является правильным решением.

"Дети вернутся в школу, вернутся в свои классы. Хорошо подготовятся к своей обязательной программе по сдаче контрольных работ. Все контрольные мероприятия можно будет провести, и в этом плане все абсолютно верно", – сказал депутат.

Чернышов отметил, что на данный момент детей нельзя возвращать в классы из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Лучше все пусть остаются на самоизоляции. Ничего страшного в этом нет, это бывает не так часто", – подчеркнул депутат.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее рассказал о решении перенести всероссийские проверочные работы для школьников на следующий учебный год. Оценки за них ставить не будут.

Он напомнил, что проверочные работы должны были писать в конце этого учебного года учащиеся 4–11-х классов, за исключением 9-х. Решение о переносе на осень было принято после консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом, уточнил он. Что касается ЕГЭ, то его могут перенести еще раз, если будет угроза здоровью школьников, заявил Кравцов. При этом он заметил, что процедура экзамена меняться не будет.

