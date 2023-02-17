Школу на 1 100 мест построят к 2026 году в Митине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Митино, возле села Рождествено, началось строительство школы на 1 100 мест. Открыть учреждение планируют в 2026 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, общая площадь четырехэтажной школы будет составлять 18 тысяч квадратных метров.

"Здание школы разделят на блоки начальной и основной школ, которые будут связаны с общешкольными помещениями спортивных залов, раздевалок, залом для проведения мероприятий и фойе", – добавил он.

Так, на третьем этаже здания будет находиться спортивно-оздоровительный блок с тремя спортивными залами. Также в школе будут оборудованы многофункциональный зал для проведения мероприятий с фойе, многофункциональный библиотечный центр и медиатека.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что земельный участок, на котором планируется размещение школы, имеет сложную вытянутую форму и перепад высот с востока на запад. В связи с этим здание было спроектировано с учетом подобных особенностей рельефа – школа имеет в плане ломаную форму с выступающими объемами столовой и спортивных залов.

Ранее стало известно о том, что в Даниловском районе Москвы, на улице Автозаводской, планируют построить детский сад на 270 мест. Трехэтажное здание возведут по индивидуальному проекту в составе комплексной жилой застройки.

До этого сообщалось о том, что детсад на 90 мест с автономными входами для каждой группы возведут в Митине. Дошкольное учреждение смогут посещать четыре группы дневного пребывания. Для каждой подготовят собственные спальни, игровую, туалетную комнату и раздевалку.



Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!