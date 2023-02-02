Детсад на 90 мест с автономными входами для каждой группы возведут в Митине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомстройинвест выдал разрешение на строительство детского сада в составе жилого комплекса "Аквилон Митино", сообщает Агентство "Москва".

"Девелопером проекта выступает группа "Аквилон". Площадь одноэтажного детского сада составит почти 2 тысячи квадратных метров", – рассказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

Дошкольное учреждение смогут посещать четыре группы дневного пребывания. Для каждой подготовят собственные спальни, игровую, туалетную комнату и раздевалку. Вход в каждый блок будет отдельным и располагаться на уровне земли.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что детский сад будет рассчитан на 90 мест. Помимо групповых помещений, в здании обустроят зал для занятий музыкой и спортом, а также медицинский блок и кружковую.

Разрешение на строительство объекта действует до 13 июля 2024 года, отметил Войстратенко. Как подчеркнула Анастасия Пятова, девелопер рассчитывает завершить строительство в III квартале 2024 года.

Фасад дошкольного учреждения оформят в спокойных природных оттенках. В обрамлении дверных проемов и окон детского сада планируют использовать геометрические цветовые акценты.

Глава Мосгосстройнадзора подтвердил, что в ходе строительных работ специалисты Центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС) будут проводить лабораторно-инструментальные исследования на объекте.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов ранее сообщил, что в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 350 мест на Петрозаводской улице в районе Ховрино. Особенностью объекта станет наличие собственного бассейна.

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