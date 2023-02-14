Школу с IT-полигоном построят на проспекте Вернадского

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На проспекте Вернадского появится новый учебный корпус с дошкольным отделением. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

В районе Раменки построят образовательное учреждение на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест. Здание возведут по адресу проспект Вернадского, владение 12б.

"В школе будут созданы учебные кабинеты, в том числе с лаборантскими, игровая для учащихся младших классов и спортивный зал. Дети смогут посещать кабинет музыки и пения", – отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что еще в учебном корпусе оборудуют IT-полигон, где будут проводить занятия по моделированию, разработке и испытанию разных устройств. Также дети смогут освоить управление беспилотных летающих аппаратов.

В зале для мероприятий школы появится все необходимое оборудование для проведения лекций, концертов и конференций. Там установят системы видеопроекции, звукоусиления, постановочного освещения и различное механическое оборудование.

Для дошкольников будут специальные групповые ячейки, в которых предусмотрят спальню, игровую, буфет, раздевалки и туалет. Также будут построены музыкальный и физкультурные залы.

Территорию вокруг школы комплексно благоустроят. Там появятся газоны и цветники, а также будут высажены деревья и кустарники. В рамках работ появятся проезды, тротуары и спортивная зона. Для отдыха и прогулок учащихся оборудуют специальные площадки.

Ранее сообщалось, что в поселении Десеновском завершилось строительство школы на тысячу мест с дошкольным отделением на 225 мест. В образовательном учреждении будут универсальные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы.

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