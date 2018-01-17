Родители учеников смогут повлиять на жизнь школ через референдум

17 января, 19:43
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Межрайонный совет директоров образовательных учреждений столицы предложил провести "школьные референдумы" в образовательных учреждениях столицы в день выборов президента России.
Голосование в школах должно касаться организации работы учреждения.
"Вопросы референдума должны быть понятны самой школе, перечень этих вопросов, специфика – это решение администрации, они должны находиться в пределах компетенции школы. Не более четырех вопросов выносится на референдум. Это должно проходить в том же здании, где располагается участково-избирательная комиссия, но надо согласовать это с коллегами из комиссии", – сообщил один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев, передает Агентство "Москва".
По словам депутата, на президентские выборы приходят более 50 процентов граждан, поэтому и в "школьном референдуме" примут участие большое количество родителей. Процессу выборов референдум не помешает, считает он.
Голосование можно провести по поводу графика каникул, школьной формы и создания среды для дошкольников, пояснила директор школы №2098, депутат Надежда Перфилова.
Ранее Роспотребнадзор призвал пересмотреть систему организации питания в российских школах.
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