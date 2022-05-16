Мероприятия в рамках Недели Арктики пройдут в школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 16 мая в школах Москвы начнется цикл мероприятий в рамках Недели Арктики, посвященных Дню полярника и 280-летию открытия мыса Челюскин. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для учеников столичных образовательных учреждений проведут квиз об Арктике и полярный диктант. Школьникам также предложат записать видеообращение полярникам и задать им вопросы.

Мероприятия, посвященные Дню полярника, пройдут и в дошкольных учреждениях. Дети смогут нарисовать, какой они представляют Арктику, а самые интересные работы будут представлены на онлайн-выставке.

В проекте "Московская электронная школа" создали онлайн-тест и подборку учебных материалов. Мультфильм и ролики с детскими комментариями об Арктике подготовил Московский образовательный канал.

Кроме того, 14 столичных школьников и студентов колледжей в составе Большой арктической экспедиции отправятся на мыс Челюскин 22 мая. Первая спортивно-туристическая группа пройдет на лыжах 100 километров до мыса, а вторая научная команда будет помогать полярникам и метеорологам.

Руководитель Большой арктической экспедиции Матвей Шпаро рассказал, что каждый год в мероприятиях экспедиции принимают участие 20 000–30 000 столичный детей разного возраста.

"Понятно, что в первую очередь это ученики старших классов, которые изучают географию, и именно у них есть реальная возможность попасть в экспедиционные отряды. Но и в детском саду есть ребята, которые рисуют белых медведей, они тоже становятся участниками Большой арктической экспедиции. Именно эти дети спустя 10 лет, может быть, вспомнят того самого белого медведя, которого они нарисовали, и решат: "Почему бы мне не отправиться в Арктику?", – отметил Шпаро.

Ранее сообщалось, что победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали свыше 4 800 учеников городских общеобразовательных учреждений. В финале соревнования участвовали почти 37 000 столичных школьников. В общей сложности в олимпиаде приняли участие более 380 000 школьников. Соревнование проходило с ноября 2021 года по апрель 2022-го.

