В МФЮА прокомментировали массовое отчисление студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Студенты должны учиться, а не получать всевозможные льготы. Таким образом Московский финансово-юридический университет (МФЮА) прокомментировал массовое отчисление студентов.

Ранее в Сети появилась информация о том, что из университета за день отчислили 890 аспирантов за финансовые задолженности. В свою очередь, ректор вуза отказался общаться с аспирантами на фоне произошедшего.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, университет предъявляет к студентам высокие требования и борется за качество образования.

"Да, действительно, вуз ежегодно отчисляет студентов и аспирантов за академическую неуспеваемость, пропуски занятий, невыполнение учебного плана и финансовые задолженности", – пояснили в МФЮА.

При этом каждый случай отчисления рассматривается в индивидуальном порядке, сообщили в пресс-службе.

До этого в СМИ появилась информация о том, что в Новочеркасске из местного медколледжа отчислили нескольких студенток из-за того, что они носили хиджаб. Директор колледжа заявил, что в стенах учреждения можно носить только "шапочку и халат".

Разобраться в вопросе пообещал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий сообщил, что запросил данные об успеваемости студенток и встретился с их родственниками. Историю изучали юристы.



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