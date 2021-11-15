16:04
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Станислав Прокофьев назначен ректором Финансового университета при правительстве. Руководить одним из ведущих российских вузов ему предстоит ближайшие пять лет, сообщается на сайте кабмина.
Распоряжение о назначении на должность подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Прежний ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров оставил свой пост в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя государственного вуза", – уточняется в сообщении.
Станислав Прокофьев родился в Саратове. В 1989 году он окончил Саратовский экономический институт, а в последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области.
Прокофьев – доктор экономических наук, профессор, автор более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления.
Ранее сообщалось, что бывший гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова Михаил Гордин назначен исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Баумана. Он вступил в должность с 7 октября 2021 года.
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