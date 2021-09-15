Евгений Попов: музыкальная школа района Фили-Давыдково переедет в отдельное здание

14:51
Фото: Роза Абрамова
Музыкальная школа № 96 в районе Фили-Давыдково переедет в новое здание. Об этом на встрече с жителями столичного района рассказал глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Он также отметил, что правительство города старается оперативно реагировать на запросы общества и уделять большое внимание детскому творчеству, учитывая будущее развитие столицы.
"Москва сегодня занимает первое место в мире по развитию дополнительного образования, по количеству школ и секций. В московские учебные заведения поступили свыше 1 000 новых роялей. Дополнительные помещения выделены более чем 10 творческим образовательным организациям, 6 из них уже переехали. Приложим все силы, чтобы и ребята из школы № 96 смогли побыстрее отметить новоселье", – сказал Кибовский.
Музыкальная школа сегодня славится лучшим детским хором в Москве и пользуется большой популярностью среди горожан. Однако на 350 детей имеется всего 10 классов площадью, не превышающей 9 квадратных метров, два групповых класса по 18 квадратных метров, а также небольшой концертный зал.
Решить эту проблему жителям помог ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов. Он привлек внимание СМИ и властей, а после встречи с Сергеем Собяниным была достигнута договоренность о передаче школе отдельно стоящего здания.
"Рад, что проблема была решена достаточно оперативно. Безусловно, это заслуга родителей, их активности. Они проявили настойчивость и постоянно напоминали властям о необходимости предоставить детям более комфортные условия для занятий музыкой. Ускорить процесс помогла встреча с мэром города, который откликнулся на просьбы людей. Впереди хлопоты по ремонту помещения и благоустройству прилегающей территории", – отметил Попов.
Телеведущий выразил надежду, что ремонтные работы не займут много времени. Он также отметил, что возьмет на свой контроль данную ситуацию.
Ранее Евгений Попов сообщил, что поступили первые 90 миллионов рублей на реставрацию храма Покрова в Филях. Всего правительство Москвы выделило 360 миллионов рублей на его реставрацию.
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