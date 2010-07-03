Более 60 процентов россиян поддерживают запрет гаджетов в школах

62 процента опрошенных россиян уверены, что запрет мобильных телефонов в школах положительно скажется на процессе обучения. При этом за прошедший год поддержка идеи слегка снизилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
"За последний год сократилась доля россиян, поддерживающих запрет использования мобильных телефонов и смартфонов школьниками в классах (с 73 процентов до 67) и считающих, что отмена гаджетов позитивно скажется на учебном процессе (с 69 процентов до 62)", – сообщили в ведомстве.
Опрос проводился путем телефонного интервью. Было определено мнение 1 тысячи 600 россиян старше 18 лет.
Ранее сообщалось, что вопрос о запрете использования гаджетов в школах обсудят в Роспотребнадзоре. Предполагается, что окончательное решение должно быть принято в начале августа.
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