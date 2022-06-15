Школьников пригласили принять участие в онлайн-квесте "Традиции народов России"

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

С 10 июня по 31 августа российские школьники могут принять участие в образовательном онлайн-квесте "Традиции народов России". Проект призван расширить знания молодого поколения россиян о культурах, языках и обычаях населяющих страну народов, коих насчитывается более 190.

Уточняется, что в создании квеста участвовали Мункультуры РФ, "Роскультпроект", Российский фонд культуры и онлайн-школа "Фоксворд". Для всех участников квеста предусмотрены призы в виде бесплатного доступа к онлайн-занятиям на разные темы. Кроме того, будут разыграны 10 настольных игр от проекта "Культура для школьников".

Принять участие в квесте могут ученики всех классов на официальном сайте проекта. Квест состоит из двух блоков: образовательного, представленного в развлекательной, интерактивной форме, и тестирования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 62 тысяч столичных школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году. По его словам, такую возможность им дал проект "Профессиональное обучение без границ", который власти города проводят вместе с колледжами на протяжении уже шести лет.

