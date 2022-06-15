Школьников пригласили принять участие в онлайн-квесте "Традиции народов России"

15 июня, 22:35
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
С 10 июня по 31 августа российские школьники могут принять участие в образовательном онлайн-квесте "Традиции народов России". Проект призван расширить знания молодого поколения россиян о культурах, языках и обычаях населяющих страну народов, коих насчитывается более 190.
Уточняется, что в создании квеста участвовали Мункультуры РФ, "Роскультпроект", Российский фонд культуры и онлайн-школа "Фоксворд". Для всех участников квеста предусмотрены призы в виде бесплатного доступа к онлайн-занятиям на разные темы. Кроме того, будут разыграны 10 настольных игр от проекта "Культура для школьников".
Принять участие в квесте могут ученики всех классов на официальном сайте проекта. Квест состоит из двух блоков: образовательного, представленного в развлекательной, интерактивной форме, и тестирования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 62 тысяч столичных школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году. По его словам, такую возможность им дал проект "Профессиональное обучение без границ", который власти города проводят вместе с колледжами на протяжении уже шести лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: