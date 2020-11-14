Дату итогового сочинения в школах могут перенести

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дату итогового сочинения по русскому для учеников 11-х классов могут перенести из-за коронавируса. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает "Российская газета".

"В ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина – нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены", – высказался Музаев.

Он подчеркнул, что в дистанционном формате данный экзамен проходить не будет, поскольку существуют риски, что за детей писать сочинение будут родители.

"Помните, в последней четверти прошлого года было очень много смешных сюжетов, когда за кадром или чуть ли не из-под стола во время контрольных работ родители пытались детям помогать. Зачем это делать? Непонятно", – добавил глава ведомства.

Музаев уточнил, что написание сочинения будет проходить в один день по всей России.

Ранее сообщалось, что результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) могут быть подведены к 16 декабря. Всероссийские проверочные работы, согласно действующему регламенту, не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Их проводят на региональном или школьном уровне.

