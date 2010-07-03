Братьев и сестер будут зачислять в одну школу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о приоритетном праве детей на прием в школы и детсады, в которых учатся их братья и сестры, сообщает Агентство "Москва".

Документ вносит поправки в Семейный кодекс РФ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект направлен на поддержку семей с детьми.

"Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается", – пояснил ранее Володин.

Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым от "Единой России".