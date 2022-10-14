Московские педагоги стали победителями национального чемпионата "Навыки мудрых"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Педагоги московских школ и колледжей завоевали 10 золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль на V Национальном чемпионате "Навыки мудрых". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Столица стала лидером чемпионата по количеству золотых медалей и наград в целом. В составе сборной Москвы выступили мастера производственного обучения из 13 колледжей Москвы и учителя из двух школ.

"Кроме того, еще пятеро преподавателей получили особые медальоны за высокий профессионализм", – говорится в сообщении.

Соревнования проходили по направлениям "Строительство и строительные технологии", "Информационные и коммуникационные технологии", "Творчество и дизайн", "Производство и инженерные технологии", "Сфера услуг", "Транспорт и Логистика", "Образование".

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в День учителя наградила 13 столичных педагогов почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" награждают за личные заслуги в педагогической деятельности, достижение учениками высоких результатов, а также подготовку победителей и призеров различных олимпиад. В этом году награды удостоились учитель английского языка Галина Агеева из школы № 1367, учитель истории Илья Литкенс из школы № 1543, учитель начальных классов Наталия Лифашина из школы "Глория" и другие.



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