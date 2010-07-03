Столичные школьники смогут проверить знания по английскому языку в формате VR

19:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский центр качества образования (МЦКО) разработал диагностику для проверки знаний по английскому языку в формате виртуальной реальности (VR). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Программа ориентирована на учеников с пятого по девятый класс. Она распознает речь школьника и отвечает на вопросы, тем самым оценивая фонетические и грамматические особенности речи, проверяя правильность ответов и указывая на допущенные ошибки.
Пройти диагностику школьникам предлагается в виртуальном кафе, офисе или тренажерном зале. В каждой виртуальной реальности с учеником будет общаться руководитель, тренер или просто знакомый. Ученик должен внимательно слушать его вопросы и произносить вслух верные по его мнению ответы.
После проведения диагностики система формирует отчет со статистикой, куда входят время прохождения заданий, процент их выполнения и другие результаты. Эти данные помогают оценить степень владения английским языком.
Помимо этого, дополнительно разработаны режимы с высокой геймификацией, например перекладывание предметов в заданное место. Благодаря им можно проверить умение работать с предлогами и прилагательными.
В настоящее время успешно протестированы и используются независимые методы диагностики по физике, биологии и астрономии. В ближайшем будущем появится возможность проверить свои знания по химии, стереометрии и ОБЖ. Только сначала года школьники оценили свои знания с помощью VR-программы уже более 10 тысяч раз.
Зарегистрироваться на бесплатное индивидуальное занятие можно на сайте МЦКО в разделе "ЦНД".
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