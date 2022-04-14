МГИМО готов принять студентов, желающих перевестись из зарубежных вузов

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МГИМО готов в короткие сроки принять студентов, которые хотят перевестись из зарубежных вузов в связи с санкциями.

Об этом в интервью ТАСС заявил ректор Московского государственного института международных отношений МИД РФ Анатолий Торкунов. Он подчеркнул, что речь идет как о гражданах России, так и об иностранцах.

"При этом студенты будут переводиться на тех же условиях, на которых они обучались в зарубежных вузах, с сохранением формы обучения, курса и направления подготовки", – сказал Торкунов.

Ректор МГИМО также добавил, что вуз не будет отчислять студентов, которые приехали из недружественных для России стран. Он подчеркнул, что обучающиеся в Московском институте международных отношений иностранцы всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны вуза.

"Мы всегда относились и относимся к нашим иностранным студентам с большим уважением и заботой, из какой бы страны они ни прибыли на обучение. <...> Убежден, что принадлежность к той или иной стране не может служить причиной для отчисления или дискриминации в любой другой форме", – отметил он.

31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить учебу в вузах России.

