В МГУ прокомментировали заявления родителей девятилетней студентки

21:03
Фото: Москва 24
Большая часть публикаций родителей девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой о факультете психологии либо не соответствует действительности, либо грубо ее искажает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.
В вузе отметили, что конфиденциальность персональных данных не позволяет представить объективную картину происходящего.
"К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых", – прокомментировали ситуацию в университете.
В МГУ также рассказали, что факультет не раз призывал Тепляковых уважать и соблюдать устав и нормы локальных нормативных актов. Кроме того, отметили в вузе, договором на оказание образовательных услуг предусмотрено, что заказчик обязуется проявлять уважение к сотрудникам университета.
Факультет находится под давлением со стороны Тепляковых, добавили в пресс-службе. Это выражается в многочисленных публикациях в СМИ и соцсетях, в которых родители студентки настаивают на объективности при проведении экзаменов, одновременно препятствуя этому.
В вузе подчеркнули, что такие публикации порочат честь и достоинство университета, его сотрудников и студентов. При этом в вузе выразили надежду на взвешенный подход со стороны Тепляковых "в части реалистичности и адекватности желания продолжать получать профессию психолога в девятилетнем возрасте, обучаясь в домашнем формате по "авторским" программам в гиперускоренном режиме без сдачи каких-либо экзаменов и зачетов с ожиданием получить при этом диплом Московского университета".
Ранее Наталья и Евгений Тепляковы заявили, что факультет психологии МГУ имени Ломоносова отказывается раскрывать им персональные данные дочери. По словам отца девятилетней студентки, замдекана факультета Артем Ковалев в письмах Наталье отмечал, что она никто, ей персональные данные ребенка разглашать не будут.
В МГУ заявили, что девятилетняя студентка не появлялась на зимней сессии
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