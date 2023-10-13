Минобрнауки РФ обсуждает изменение статуса магистратуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Магистратура должна находиться отдельно в системе высшего образования. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

Как он утверждает, на данный момент ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе образования по приказу Владимира Путина. По его словам, магистратура не должна подменять иные уровни обучения.

"С названием – специализированное высшее образование – она должна базовую ступень углублять и специализировать", – отметил Афанасьев.

Ранее замглавы Минобрнауки сообщил, что новую национальную систему высшего образования введут в российских вузах с 1 сентября 2025 года. По его словам, к этому моменту должны быть готовы не только новый макет, но и на основании него утверждены федеральные образовательные стандарты.

Кроме того, с 1 сентября в шести вузах страны уже начался эксперимент по переходу на новые уровни высшего образования. Вместо системы бакалавриата, специалитета и магистратуры там появился базовый и специализированный уровни высшего образования.

Шесть российских вузов начнут переход на новую систему высшего образования в этом году