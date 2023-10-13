13 октября, 09:32Общество
Минобрнауки РФ обсуждает изменение статуса магистратуры
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Магистратура должна находиться отдельно в системе высшего образования. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.
Как он утверждает, на данный момент ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе образования по приказу Владимира Путина. По его словам, магистратура не должна подменять иные уровни обучения.
"С названием – специализированное высшее образование – она должна базовую ступень углублять и специализировать", – отметил Афанасьев.
Ранее замглавы Минобрнауки сообщил, что новую национальную систему высшего образования введут в российских вузах с 1 сентября 2025 года. По его словам, к этому моменту должны быть готовы не только новый макет, но и на основании него утверждены федеральные образовательные стандарты.
Кроме того, с 1 сентября в шести вузах страны уже начался эксперимент по переходу на новые уровни высшего образования. Вместо системы бакалавриата, специалитета и магистратуры там появился базовый и специализированный уровни высшего образования.
Шесть российских вузов начнут переход на новую систему высшего образования в этом году
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