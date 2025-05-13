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13 мая, 14:19

Город

Ракова анонсировала день открытых дверей в столичных школах для будущих десятиклассников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В московских школах 17 мая впервые пройдет день открытых дверей "Поступай в предпроф!" для девятиклассников и их родителей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что на дне открытых дверей дети и родители смогут узнать о шести направлениях предпрофессиональных классов, условиях поступления и образовательном маршруте "школа – колледж – вуз – индустриальный партнер", а также увидеть учебные пространства, в том числе медицинские, инженерные и ИТ-лаборатории.

По словам Раковой, более трети московских старшеклассников учатся в инженерных, ИТ, медицинских, психолого-педагогических, предпринимательских и медиаклассах – это около 44 тысяч школьников.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок мог получить в старшей школе не только глубокие знания, но и первые практические навыки. Учеба в предпрофессиональных классах дает множество возможностей – от экскурсий на площадки московских предприятий до работы над проектами и исследованиями в ведущих вузах страны", – сказала заммэра.

Ракова отметила, что такой подход уже доказал свою эффективность. Он помогает старшеклассникам осознанно выбирать профессию и получать высокие баллы на экзаменах. Кроме того, около четверти всех тех, кто получил 100 баллов на экзаменах, – выпускники предпрофессиональных классов.

Для участия в дне открытых дверей школьникам и родителям нужно выбрать площадку и зарегистрироваться на сайте. Детям расскажут истории успешных выпускников, а также гости узнают, какие предметы будут изучать углубленно и чему научатся на спецкурсах, на каких предприятиях проходят экскурсии и какие профессии можно получить в колледже, не отрываясь от учебы в 10-м классе.

Ранее Ракова рассказала, что около 25 тысяч девятиклассников, планирующих обучение в колледжах Москвы, уже записались на сдачу двух обязательных ОГЭ вместо четырех. Она обратила внимание на то, что среди школьников, выбравших два экзамена, почти треть – дети с высокими образовательными достижениями.

По ее словам, перед ними стоит задача создать благоприятные возможности для получения качественного образования, независимо от того, что выберет ребенок.

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