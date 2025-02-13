Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах

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В московских школах начались практикумы по подготовке к ЕГЭ, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Практикумы делятся на три уровня подготовки: базовый, продвинутый и высокий. Всего специалисты разработали свыше 40 программ по 11 предметам.

"Это важная часть нашей программы, направленной на успешную подготовку к выпускным экзаменам. Основную часть учебного плана по большинству предметов ребята уже освоили и теперь освободившиеся часы посвятят тем дисциплинам, которые будут сдавать", – отметила вице-мэр.

По ее словам, программа уже показала свою эффективность. За три года результаты по профильной математике улучшились на 29%, по физике – на 11,9%, по биологии – на 10,2%.

"Мы постоянно совершенствуем форматы обучения и в этом году предлагаем новую возможность. Уже весной разбирать задачи ЕГЭ по наиболее востребованным предметам можно будет онлайн с опытными учителями и тренерами победителей олимпиад", – поделилась Ракова.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется в этом году с 21 марта и завершится 11 апреля. Основной период стартует 23 мая с истории, литературы и химии, 27 мая будет два экзамена по математике, 30 мая – русский язык. 2, 5 и 10 июня пройдут экзамены по обществознанию, физике, биологии, географии, иностранному языку и информатике.

