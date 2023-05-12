Депутат ГД рассказал об обучении школьников работе с ИИ

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Инициатива вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который предложил обучать учеников школ использованию искусственного интеллекта, способна помочь в развитии критического мышления у детей. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на депутата Госдумы от партии "Новый люди" Антона Ткачева.

По его словам, обучение предоставит большое количество плюсов школьникам и педагогам. Однако это следует контролировать, чтобы учащиеся не начали лениться и злоупотреблять современными технологиями, считает парламентарий.

"Если это будет не самообучаемый ИИ, то здесь ограничить эту историю будет можно. Я бы вообще до 3–4-го класса в начальной школе искусственный интеллект не вводил", – указал депутат.

Он добавил, что это следует сделать в более старших классах, в которых у школьников уже формируется критическое мышление.

Ранее заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров заявил, что внедрение ИИ в систему столичного здравоохранения снижает нагрузку на врачей и ускоряет процесс работы медучреждений. Он отметил, что нейросети активно используются в отрасли маммографических исследований.

В Госдуме предложили сделать ИИ одной из тем школьной программы